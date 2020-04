Catania, si lavora sulla circonvallazione per la ripulita e sicurezza del verde

CATANIA – Sono ripresi i lavori di ripulitura e messa in sicurezza del verde della circonvallazione, con l’eliminazione delle situazioni di pericolo dovute alla crescita degli alberi che in alcuni punti, come in viale Andrea Doria, limitavano la visibilità degli automobilisti e un rischio per i pedoni.

Gli interventi lungo tutti i nove chilometri del tracciato della più lunga arteria stradale cittadina, avviati tre mesi addietro su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, erano stati sospesi per via dell’emergenza Covid ai primi giorni di Marzo. La ripresa delle attività per la Catania Multiservizi previste dal nuovo decreto governativo, stanno consistendo, anzitutto nella rimozione dei casi di pericolo per via della caduta dei rami secchi sul sedime viario.

Sempre sulla circonvallazione si sta intervenendo anche nella zona di San Nullo con la messa in sicurezza di zone del terreno che rischiavano di invadere la carreggiata. Da lunedì, sfruttando anche lo scarso traffico veicolare, i lavori di messa in sicurezza verranno intensificati.