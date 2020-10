Catania, Tajani in città per l’assemblea di Forza Italia. Incontro con Salvini e Meloni

CATANIA – Il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani sarà domani, sabato 3 ottobre, in visita a Catania. In programma alle ore 8.30 in piazza Duomo l’incontro con gli alleati del centrodestra Salvini e Meloni, ad accoglierlo i dirigenti siciliani di Forza Italia. A seguire, sopralluogo al cantiere della costruenda Cittadella giudiziaria etnea (ex Palazzo Poste di viale Africa).

Alle ore 11, all’Hotel Nettuno (Viale Ruggero di Lauria, 121), Tajani prenderà parte all’Assemblea azzurra con un crescente numero di adesioni di parlamentari nazionali e regionali di Forza Italia, dirigenti e militanti del partito. Saranno presenti, fra gli altri, i deputati Giusi Bartolozzi, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano, Federica Zanella, Maria Teresa Baldini, i senatori Renato Schifani, Urania Papatheu, Gabriella Giammanco.

A conclusione della giornata, ore 13, il vicepresidente Tajani si recherà in visita alla sede provinciale catanese di Forza Italia, in via Asiago, 54.