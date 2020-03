Catania, tenta di imbarcarsi con un coltello nascosto: denunciata una 30enne

CATANIA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 30enne per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Lo scorso 5 marzo, personale appartenente alla Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Catania, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la predetta passeggera poiché, durante i controlli di sicurezza veniva trovata in possesso di un’arma da taglio e punta, con custodia in materiale plastico fabbricata ad arte riproducente una carta di credito nella quale celava una lama di cm. 7, di cui il porto è sempre vietato e non solo a bordo di aeromobili.

Tale oggetto era stato occultato all’interno dello zaino, che il passeggero stava portando con se in cabina.