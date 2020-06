Catania, tenta di rubare un’auto in viale Kennedy: arrestato 29enne

CATANIA – Nell’ambito dei servizi presidiari nelle zone ritenute a maggior incidenza di reati predatori, è stata maggiormente attenzionata la zona del litorale della Playa dove, tradizionalmente, si riversano i bagnanti catanesi e i turisti, in tempo d’estate.

Così, su disposizione del Questore Mario Della Cioppa, personale del Commissariato Librino ha eseguito, nella giornata di ieri, controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dei furti di autovetture in viale Kennedy.

È stato, così arrestato il pregiudicato Nicosia Sebastiano Fabrizio classe 1991, colto nella flagranza del tentato furto aggravato di una vettura, in concorso con un’altra persona.

Durante l’attività di osservazione, i poliziotti hanno notato due giovani i quali, in modo del tutto disinvolto, pur trovandosi in presenza di tantissime persone e dopo aver probabilmente visto il proprietario di un’autovettura ivi posteggiata recarsi in spiaggia, si sono avvicinati al veicolo, iniziando ad armeggiare con la serratura dello sportello. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, provocando la fuga dei malfattori in direzione spiaggia. Uno dei due, però, è stato immediatamente catturato, così come sono stati recuperati gli arnesi utilizzati per forzare la serratura, sequestrati penalmente.

La vittima del tentato furto, che in quel momento si trovava in spiaggia, è stata contattata e, dopo aver accertato i segni di effrazione e quindi il danneggiamento finalizzato al furto dell’auto, ha sporto denuncia.

Il Nicosia, con numerosi precedenti di polizia specifici, è stato condotto in Questura dove è stato formalizzato l’arresto per tentato furto aggravato.