Catania, tutti negativi i 70 tamponi effettuati sui dipendenti della Dusty

CATANIA – “Sono risultati tutti negativi i 70 tamponi effettuati privatamente presso il laboratorio di analisi cliniche Girlando e Paravizzini di Catania“. Lo rende noto l’azienda Dusty di Catania, dopo la segnalazione all’Asp dell’isolamento domiciliare di un dipendente un cui stretto congiunto è risultato positivo al Covid-19.

“L’amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo, con senso di responsabilità, nei giorni scorsi aveva disposto di far sottoporre al tampone tutti gli operatori venuti in contatto con il dipendente segnalato – proseguono dall’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Catania – Una procedura avviata al fine di tutelare la salute del personale. Dusty, sino all’esito del tampone, ha attivato ulteriori procedure di sicurezza mettendo in isolamento domiciliare non solo l’operatore (il cui parente è stato riconosciuto positivo al virus), ma anche gli addetti della stessa squadra operativa. Ha inoltre disposto il collocamento in ferie di tutti gli operatori entrati in contatto con quel dipendente“.

“Sono stati altresì modificati i turni del personale al fine di poter garantire il mantenimento dei servizi previsti dal capitolato d’appalto – concludono dall’azienda – Dusty è consapevole di gestire un servizio essenziale per la comunità che svolge con comprovata responsabilità sociale. Avvertiamo la cittadinanza che potrebbero verificarsi dei rallentamenti nello svolgimento dei servizi ambientali. Dusty si scusa per gli eventuali disagi”.