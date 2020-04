Catania, Ugl riceve la soluzione igienizzante preparata nei laboratori Unict

CATANIA – L’Unione territoriale del lavoro di Catania della Ugl, nei giorni scorsi, ha ricevuto la consegna della soluzione igienizzante prodotta dai laboratori dei dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del farmaco da parte dell’Università di Catania. Grazie a questa bellissima iniziativa, sindacalisti, volontari del servizio civile Acai Enas ed utenti della sede etnea di via Teatro Massimo, avranno la possibilità di un ulteriore strumento di protezione dal contagio da Covid-19, realizzato secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“A nome di tutta la Ugl desidero ringraziare i professori Roberto Purrello e Rosario Pignatello, i tecnici di laboratorio universitari e Francesco Ferlito che ha curato i rapporti con i dipartimenti, nonché il magnifico rettore Francesco Priolo che sostiene questa attività – dichiara il segretario territoriale Giovanni Musumeci – ci complimentiamo con le strutture dipartimentali che, con grande abnegazione e passione, si stanno quotidianamente impegnando per supportare tutta l’intera comunità pubblica provinciale a portare avanti questa lotta contro virus e siamo lieti di aver condiviso anche l’idea di una futura preparazione di prodotti sanificanti. Un team che merita veramente un encomio per un progetto pilota non solo per l’intera Sicilia, ma anche per il resto d’Italia”, conclude Musumeci.