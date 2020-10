Catania, venerdì 2 ottobre alla Badia di S.Agata torna il Bellini Festival

CATANIA – Dopo il grande successo del Concerto inaugurale a Palazzo Biscari con il soprano Amarilli Nizza, la dodicesima edizione del Bellini Festival, diretto dal regista e scenografo Enrico Castiglione e promosso dalla Fondazione Festival Belliniano e dal portale musicalia.tv, riconosciuta manifestazione a rilevanza turistica dalla Regione Siciliana/Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, prosegue il 2 Ottobre alle ore 20.00 alla Badia di S.Agata (via Vittorio Emanuele II 184) con il Concerto “Souvenir”, che vedrà protagonista il tenore Filippo Micale, accompagnato al pianoforte da Anna Maria Calì.

In programma numerosi brani di Vincenzo Bellini, tra i quali “Vaga luna”, “O Souvenir”, ma anche “Meco all’altar di Venere” e “Casta diva” dalla Norma, e brani di altri autori come “E lucean le stelle” di Giacomo Puccini e “L’esule” di Gioacchino Rossini.

Sempre aperta a Palazzo Biscari nell’ambito della sezione “Bellini Renaissance”, la Mostra fotografica curata da Domenick Giliberto intitolata “Sulle sacre pietre”, dedicata alla Norma, il capolavoro operistico di Vincenzo Bellini, messo in scena dal Festival Belliniano nel 2009 al Teatro Romano di Catania, sulle cui rovine si erge la casa natale dello stesso Bellini, nel 2012 al Teatro Antico di Taormina (trasmessa in diretta dalla RAI inaugurando la trasmissione in digitale di RAI 5 in Sicilia e in diretta via satellite in mondovisione in oltre 700 sale cinematografiche in tutta Europa) e nel 2015 al Teatro Greco di Siracusa con la regia e le scene di Enrico Castiglione. La Mostra, che espone foto di Tommaso Le Pera e Domenick Giliberto, si protrarrà fino al 3 Novembre.

Il Bellini Festival, fondato nel 2009 insieme all’allora Provincia di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania), in collaborazione con il Comune di Catania, la Regione Siciliana, l’E.A.R. Teatro Massimo Bellini, l’Università degli Studi, la Camera di Commercio e l’Arcivescovado, offrirà numerosi eventi per tutto il mese di ottobre prezzo la Badia di Sant’Agata e si concluderà al Duomo di Catania il 3 Novembre alle ore 20 con il tradizionale Concerto per il 2190 Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.