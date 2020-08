Cgil Catania, il 4 agosto Maurizio Landini conclude l’iniziativa “Isola senza catene”

CATANIA – Manca poco alla chiusura di “Isola senza catene”, la campagna ideata da Cgil Sicilia contro il caporalato e il lavoro nero e che anche la Camera del lavoro di Catania, insieme a Filcams, Fillea e Flai, ha declinato con passione sindacale in chiave territoriale.

L’appuntamento per l’incontro che farà il punto sull’itinerario che ha toccato luoghi simbolo della lotta alla mala occupazione nel Catanese, si terrà il 4 agosto, alle ore 19, nel Chiostro della Cgil di via Crociferi 40.

Introdurrà i lavori il segretario generale della Cgil, Giacomo Rota, e dopo l’intervento dei tre segretari generali delle categorie che hanno promosso l’iniziativa Davide Foti (Filcams), Giovanni Pistorio (Fillea) e Pino Mandrà (Flai), e di un gruppo di lavoratori, interverrà il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

Parteciperanno ai lavori in video collegamento, i segretari generali nazionali di FLAI, Giovanni Mininni, di FILCAMS, Maria Grazia Gabrielli, di FILLEA, Alessandro Genovesi e il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini, che concluderà l’iniziativa.

“Per la Cgil catanese quest’iniziativa ha rappresentato una fase importante, segnata non solo dalla volontà di lottare per i diritti scegliendo i casi e i luoghi più esemplari legati allo sfruttamento dei lavoratori o alle pratiche poco trasparenti, ma anche e soprattutto alla consapevolezza che il sindacato deve tornare a parlare a tu per tu con i lavoratori, nelle piazze e nelle strade – ha detto Rota- Fare sindacato è sempre stata una scommessa ma oggi è anche un percorso di interventi su più livelli. Andare su strada con i nostri striscioni e volantini serve ancora e serve forse più di prima. È la vicinanza ai lavoratori in difficoltà o a chi non ha più un lavoro ad infondere vero coraggio. In una vera democrazia non si è mai soli”.