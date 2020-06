Cgil e Flc Cgil Catania in piazza per la ripartenza delle lezioni in presenza

CATANIA – Domani, giovedì 25 giugno, ore 10, nel piazzale antistante l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di via Torquato Tasso n.1, la CGIL e la FLC CGIL di Catania partecipano al sit in di protesta indetto a livello nazionale dal Comitato “Priorità alla scuola”.

Catania, 41^ Piazza d’Italia, cogliendo le indicazioni del sindacato della Conoscenza nazionale accoglierà la giornata di mobilitazione per chiedere la ripartenza delle attività didattiche in presenza a settembre nella salvaguardia della salute, della sicurezza e del diritto allo studio.

“Riaprire Scuole ed Istituti non sarà un’operazione semplice, in presenza dei vincoli e dalle regole necessariamente imposte dalla necessità di prevenire i rischi di contagio alla cui scrupolosa osservanza è chiamata una platea vastissima di soggetti – anticipa il segretario generale Flc Cgil Catania Tino Renda – È doveroso garantire la massima tutela della salute sia per l’avvio delle attività educative durante il periodo estivo, sia nel programma più ampio di riapertura per settembre, che preveda il rispetto delle misure di sicurezza per bambini, studenti e comunità educante, ma anche della qualità dell’offerta formativa”.