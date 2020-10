Cna Catania, nuove date e modalità a distanza per il corso “Prima che tutto prenda una brutta piega”

CATANIA – In considerazione del nuovo dcpm emesso ieri dal governo nazionale, Cna Catania comunica che il corso di formazione sperimentale, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Comunicazione Pubblica, “Prima che tutto prenda una brutta piega”, finalizzato a potenziare la sensibilità e la capacità degli artigiani titolari di saloni di acconciatura e di centri estetici di riconoscere casi di violenza domestica, si svolgerà in modalità a distanza nelle date del 2 e 9 novembre. Il primo appuntamento, previsto per oggi pomeriggio, slitta quindi al prossimo lunedì 2, nella nuova modalità.