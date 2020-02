Concorso “Amo Sant’Agata”, premiate le vetrine più belle in onore della Patrona

CATANIA – Sono stati resi noti i vincitori del concorso “Amo Sant’Agata” indetto dall’Assessorato alle Attività Produttive retto dall’assessore Ludovico Balsamo. – su proposta di Confcommercio e della Confederazione Italiana Degli Esercenti Commerciali e che premia ogni anno le più belle vetrine allestite in occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata.

Quest’anno i premi sono andati ad “Info Point” di via Etnea n. 65 come miglior vetrina popolare. Il premio come miglior vetrina creativa è andato invece al bar “Opera Prima” di piazza Umberto n.6 e quello di miglior vetrina religiosa all’erboristeria “Bio Antologia” di via Monsignor Ventimiglia n. 7/9. La premiazione avrà luogo il 17 Agosto in occasione dei festeggiamenti per la traslazione delle reliquie di S.Agata.

“Ringrazio i commercianti – ha detto l’assessore Balsamo – che anche quest’anno hanno con entusiasmo e creatività hanno aderito all’iniziativa e reso omaggio a Sant’Agata con le loro splendide e apprezzate vetrine”.