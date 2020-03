Contributo canone locazione anno 2018: ripubblicato il bando, domande entro il 16 aprile

CATANIA – E’ stato ripubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2018, previsto dalla legge 431/98. L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, www.comune.catania.it, nella sezione Avvisi.

Le richieste vanno presentate entro il 16 aprile prossimo al protocollo generale del Comune di Catania, tramite raccomandata postale, anche non statale, o pec all’indirizzo comune.catania@pec.it.

I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. E’ necessario, tra l’altro, essere titolari, per l’anno 2018, di un contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato; presentare certificazione dalla quale risultino valore Isee, valore Ise e incidenza del canone annuo, calcolati sulla base del D. Lgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune via email all’indirizzo urp@comune.catania.it o direzione.patrimonio@comune.catania.it, antonio.iannizzotto@comune.catania.it.