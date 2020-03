Coronavirus, l’associazione Diritti in Movimento lancia uno sportello di ascolto per la quarantena

CATANIA – Un servizio gratuito di ascolto e consulenza per fronteggiare al meglio un’emergenza che è anzitutto psicologica. E’ l’iniziativa messa in campo dall’Associazione Diritti in Movimento Sicilia, a favore di tutte le persone – semplici cittadini, ma anche operatori sanitari e rappresentanti delle Istituzioni – che possono incontrare qualche momento di sconforto durante il periodo di quarantena imposto dall’epidemia di coronavirus.

“Abbiamo lanciato l’iniziativa soltanto da poche ore – dice ai microfoni di Hashtag Sicilia l’avvocato Mariagrazia Caruso, presidente dell’Associazione Diritti in Movimento Sicilia – e già abbiamo avuto diverse richieste di intervento, a riprova di come questo servizio di ascolto e conforto sia necessario in questo momento difficile. Vogliamo fare tutto il possibile per non lasciare sole queste persone, attraverso lo sportello telefonico ed eventualmente tramite collegamenti Skype”.

Ad aver dato la loro disponibilità, al momento, sono quattro psicologi e una pedagogista. “Ma ringrazio anticipatamente quanti vorranno aggiungersi – prosegue l’avvocato Caruso – La nostra associazione cerca di stare vicino alle persone fragili e in difficoltà, speriamo di riuscire a dare una mano anche in questo frangente. Questa situazione colpisce tutti, in modo trasversale, indipendentemente dal ceto sociale“.

“Fino a qualche mese fa sarebbe stato impossibile immaginarla – conclude Caruso – Speriamo che finisca presto e che quanto prima si possa tornare alle nostre vite, magari con una rinnovata consapevolezza”.

I professionisti da contattare: