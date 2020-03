Coronavirus, M5s chiede la sperimentazione del tampone “drive-thru” in auto

CATANIA – Vista l’emergenza sanitaria, è di fondamentale importanza, per rompere la catena dei contagi, individuare le persone asintomatiche positive al coronavirus (Covid-19), che sono inconsapevolmente vettori del virus.

Catania e la sua provincia hanno il maggior numero di positivi della Regione Sicilia. In altre città si sperimentano nuove modalità di prevenzione del contagio, come il tampone a bordo di automobili, “drive-thru”. Perché non farlo anche nella nostra città?

Il gruppo consiliare del M5s ha presentato un ordine del giorno, prima firmataria Lidia Adorno, per impegnare il sindaco affinché si faccia promotore di accordi, in sinergia con Regione, Stato e Ausl, per la sperimentazione del tampone “drive-thru”.

Si tratta di un tampone che preleva un campione da naso e bocca e che si effettua attraverso il finestrino dell’automobile. Questa modalità garantisce maggiori condizioni di sicurezza perché si attiva con postazioni mobili, tra l’altro vicino all’abitazione del ‘paziente’.

“La situazione drammatica che stiamo vivendo non può esimerci dalle responsabilità e dal desiderio di dare il nostro contributo per uscire insieme da questo orribile incubo. Senza polemiche e solo in spirito di collaborazione e di servizio, chiediamo al sindaco una riflessione, porgendogli un nostro input affinché si faccia promotore di questa iniziativa già sperimentata a Bologna, sottoponendo a questo screening non solo coloro che sono in quarantena, ma anche il personale sanitario, le forze dell’ordine, i lavoratori degli esercizi commerciali aperti e le persone registrate provenienti dalle altre regioni e dagli altri stati” dichiara Adorno.

“’Test, test, test’, così si è espressa l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti il vero problema in questa pandemia – precisa – è rompere la catena del contagio e individuare ed isolare i positivi asintomatici. Il tampone è una misura che può davvero fare la differenza, specialmente se abbinata alle altre misure di prevenzione già messe in campo. E’ il momento di restare uniti, di rispettare le regole, di restare a casa e di utilizzare tutte le misure utili per riuscire insieme a debellare questo nemico invisibile.”