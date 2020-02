Crollo via Castromarino, allargata zona di sicurezza con chiusura al traffico di via Plebiscito

CATANIA – Gli ulteriori scostamenti rilevati sulle colonne portanti della palazzina di via Castromarino e i rischi potenziali di ulteriori crolli, hanno convinto in serata i vigili del fuoco ad allargare l’area di sicurezza, ordinando la chiusura al passaggio pedonale e al traffico veicolare di via Plebiscito, nel tratto compreso tra via Martoglio e via Botte dell’Acqua.

Chiusa al traffico veicolare anche il tratto finale di via Lago di Nicito dall’incrocio con via Roccaromana.

L’amministrazione comunale sta provvedendo a emanare i necessari provvedimenti di interdizione e agli automobilisti consiglia percorsi alternativi.

Sono in corso contatti con la Protezione Civile regionale per promuovere un tavolo tecnico in tempi brevissimi e stabilire le azioni successive.

Per il Comune sono stati sul posto sia l’assessore alla protezione civile Alessandro Porto che il capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, oltre a pattuglie della polizia municipale e della Protezione Civile.