Cultura, alla Libreria Fenice di Catania si inaugura il “firmacopie all’aperto”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

CATANIA – La cultura in Italia ha subito una grave battuta d’arresto a causa della pandemia che ha coinvolto tutte e tutti. Ma, in un momento in cui siamo chiamati a riprenderci per affrontare i prossimi mesi bisogna reinventarsi. Attuare una nuova normalità e fare i conti con nuove regole di comportamento.

Per questo la Libreria Fenice insieme a Carthago Edizioni, già realtà pioniere nel non interrompere gli incontri in calendario nonostante le misure di sicurezza, adottando ogni mezzo telematico per avvicinare i lettori agli autori, adesso si lancia in un nuovo esperimento. Il Firma copie all’aperto.

Protagonista del firma copie che si terrà sabato 6 giugno dalle 10 alle 13 all’ingresso della Libreria Fenice in via G. Garibaldi 133 a Catania, sarà lo scrittore Emanuele Mario Spitaleri, autore di Uomo e universo allo specchio edito da Carthago Edizioni.

Osservando le più rigide misure di sicurezza previste dal DPCM in questi casi, i lettori potranno, formando una fila ordinata rispettando il distanziamento previsto e muniti di mascherina e guanti, incontrare l’autore, fare una breve chiacchierata con lui ed avere la possibilità di acquistare e farsi firmare la propria copia del saggio Uomo e universo allo specchio.

Uomo, universo. Dinanzi a questi due concetti si sono versati fiumi e fiumi di parole. Si è detto tutto forse e il contrario di tutto. Sono state fornite definizioni, fra le più disparate, per dare delle risposte, più o meno definitive, a domande che ancora oggi rimangono insolute al centro dell’esistenza di ogni essere: “che cosa è l’uomo?”, “che cosa è l’universo?”. L’autore non ha alcuna pretesa o ambizione di dare risposta alcuna a questi quesiti, ma una sola volontà chiara e definita: invitare il lettore a percorrere un piccolo viaggio fatto di domande. Un viaggio in cui l’osservazione diventa una chiave e l’ascolto, invece, una porta che conduce altrove. Ad accompagnare il lettore sarà un maestro, Georges Ivanovitch Gurdjieff, e si sa bene che certi viaggi, fatti in compagnia di un maestro, possono diventare sorprendentemente interessanti, soprattutto se iniziano passando per uno specchio.

Una iniziativa alla quale siamo poco abituati ma che è di largo uso presso gli ambienti culturali anglosassoni, ovvero dare la possibilità sia agli autori di incontrare liberamente i propri lettori e incuriosire i passanti, sia l’opportunità ai lettori o curiosi di conoscere in una formula decisamente smart un nuovo autore e un nuovo capolavoro letterario. Infatti la postazione riservata al firma copie sarà all’ingresso della libreria. In questo modo si evitano pericolosi assembramenti e l’aria aperta consente maggiore libertà di movimento.

Insomma la cultura non si ferma ma trova nuovi modi per esprimere se stessa e avvicinarsi sempre più ai lettori e alle lettrici.