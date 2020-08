Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia porta in piazza le eccellenze agrumicole siciliane

CATANIA – Ci sono anche tutti gli agrumi siciliani di qualità tra le eccellenze agroalimentari in esposizione all’interno del programma itinerante mirato alla promozione e alla valorizzazione della Sicilia, patrocinato dalla Regione Siciliana sotto la direzione creativa di Dolce&Gabbana. Una collaborazione inaugurata dallo schermo itinerante, allestito in alcune fra le più belle piazze siciliane, che proietta il film “Devotion” diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone.

Dopo l’anteprima mondiale del film al Teatro Antico di Taormina, sabato scorso a Siracusa, si è tenuta la prima delle proiezioni itineranti in calendario, animata da esperienze folcloristiche ed esposizioni enogastronomiche. In questa cornice che esalta la «sicilianità» il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, raccogliendo l’invito dell’Assessorato regionale alle Attività produttive rivolto a tuti i Distretti dell’agroalimentare siciliano, ha organizzato l’esposizione delle eccellenze della produzione agrumicola isolana (Arancia Rossa di Sicilia Igp, Arancia di Ribera Dop, Limone di Siracusa Igp, Limone Interdonato di Messina Igp, Limone dell’Etna Igp, Mandarino Tardivo di Ciaculli presidio Slow Food e le Produzioni Biologiche) dando spazio a tutta la filiera, dal prodotto fresco a quello trasformato.

«Abbiamo risposto con entusiasmo all’invito di mettere in mostra l’altissima qualità della nostra produzione agrumicola – afferma Federica Argentati, presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – con l’obiettivo di far conoscere a siciliani e turisti le eccezionali qualità di tutti i nostri agrumi e dei prodotti che ne derivano, marmellate, conserve, prodotti dolciari e bibite. Abbiamo cercato, in collaborazione con il Consorzio di tutela limone di Siracusa Igp, produzione specificatamente del territorio siracusano, di rappresentare al meglio la filiera agrumicola della nostra isola, esponendo in un contesto suggestivo i prodotti provenienti da tutti i territori in cui si coltivano agrumi. Il Distretto Agrumi di Sicilia – conclude Argentati – sarà presente anche alla prossima “tappa” dello schermo itinerante che proietterà “Devotion”, mercoledì 5 agosto a Caltagirone. Un’altra occasione per promuovere la Sicilia e i suoi meravigliosi agrumi».