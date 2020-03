Emergenza coronavirus, disinfezione delle strade di tutto il IV Municipio a Catania

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Le operazioni di bonifica, lavaggio e disinfezione di strade e piazze devono riguardare l’intero IV municipio di Catania e non solo il quartiere di San Giovanni Galermo. Il consigliere circoscrizionale Giuseppe Zingale, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini, plaude agli sforzi che il Sindaco Pogliese e l’assessore Cantarella stanno compiendo per adottare tutte le azioni utili a garantire igiene della città ma al tempo stesso sottolinea la necessità di operare anche nei quartieri di Cibali, San Nullo e Trappeto Nord. Aree dove vivono migliaia di famiglie costrette a restarsene chiuse in casa per rispondere in modo adeguato all’emergenza legata al Coronavirus.