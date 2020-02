Etnabook scalda i motori: dal 25 al 27 settembre la II edizione nel segno della metamorfosi

CATANIA – Il cambiamento è un passo avanti verso l’aggiunta di qualcosa di nuovo, non è mai una perdita, ma porta con sé tutti i segni della trasformazione che ogni individuo affronta. Dal passato al presente, dal reale al surreale, Le metamorfosi – Evoluzione e Rivoluzione sarà la tematica della seconda edizione di Etnabook, Festival del libro e della cultura di Catania. Lo sforzo emotivo della trasformazione richiede energia che dà valore a ogni azione. Il mondo della letteratura nazionale e internazionale ha sempre dato ampio spazio alla ricerca del sé, al processo di formazione e al rinnovamento interiore ed esteriore. Per questo motivo, evoluzione e rivoluzione, fasi ultime di una metamorfosi individuale e collettiva, saranno al centro del dibattito del primo grande Festival del libro di Catania, dando voce a autori, librai, lettori e artisti che racconteranno il mutamento presente nelle proprie storie.

La manifestazione si svolgerà dal 25 al 27 settembre 2020 e sarà un collante culturale per tutte le librerie, gli spazi culturali e le biblioteche non solo della città di Catania, ma anche della provincia. Per il secondo anno consecutivo l’evento si articolerà in una tre giorni ricca di incontri, presentazioni di libri, mostre, proiezioni, anteprime, un laboratorio di scrittura, il contest Un libro in una pagina e, in ultimo, ma non per importanza, il concorso letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano (premiazione prevista durante la serata inaugurale del festival).

La giuria tecnica, che valuterà i lavori partecipanti al concorso, sarà composta da personaggi del mondo dell’editoria, della cultura e del giornalismo. Le migliori opere delle categorie in concorso riceveranno una targa e un premio in denaro.

Il concorso prevedrà tre sezioni:

Poesia;

Narrattiva/Saggio – Premio Enrico Morello. La sezione è intitolata alla memoria dello scrittore, primo autore vincitore del concorsoCultura sotto il vulcano, che è prematuramente scomparso;

Un libro in una pagina.

A completare la ricca possibilità di partecipazione sarà il concorso dedicato ai booktrailer, una sezione interamente consacrata alla trasposizione cinematografica di opere letterarie.

Per tutte le informazioni relative al bando di concorso, è possibile consultare lo spazio dedicato sul sito http://www.etnabook.it/bando-lett-2020/.