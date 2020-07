Ex Palazzo delle Poste, domani assemblea pubblica sul destino dell’area

CATANIA – “Vogliamo che le decisioni che riguardano la nostra città e il nostro territorio vengano prese con il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, non calate dall’alto”. Il Movimento Cinque Stelle catanese partecipa all’assemblea cittadina sul destino dello spazio dell’ex Palazzo delle Poste di Catania, organizzata insieme alle associazioni Catania Bene Comune, Salvaiciclisti, Lipu, Iniziativa Femminista, Femministorie, Catania Ecologia e Argo.

L’appuntamento si terrà domani, martedì 28 luglio, alle ore 18.30 presso il piazzale Rocco Chinnici in Viale Africa. “La decisione di edificare i nuovi uffici giudiziari in viale Africa, di fronte al mare, in sostituzione del ‘Palazzo delle Poste’, presa senza consultare la città e fuori da qualsiasi programmazione e valutazione urbanistica, è sbagliata – si legge nella nota del Movimento – Significa intasare ancora di più una zona già ad altissima densità urbana, significa negare nuovamente la vista sul mare ai cittadini, significa sottrarre alla città l’opportunità di avere spazi aperti, verdi e fruibili a tutte le cittadine e tutti i cittadini”.

“La demolizione del Palazzo delle Poste, nell’ambito dei progetti per la realizzazione degli uffici giudiziari interamente finanziati dalla Regione Sicilia attraverso fondi europei – proseguono i pentastellati – è l’occasione per rigenerare l’area di viale Africa e per progettare gli uffici giudiziari in zone della città più adeguate. La pianificazione urbanistica spetta al Consiglio comunale, alle cittadine e ai cittadini”.

“Nell’area di viale Africa vogliamo che si realizzi un parco sul mare, fruibile a tutte e tutti, senza altro cemento – conclude il Movimento Cinque Stelle – Un primo passo per restituire alla città il suo mare, per restituire Catania alle sue cittadine e ai suoi cittadini”.