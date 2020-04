Fase 2 emergenza covid: le proposte della Cifa per la città di Catania

“Chiediamo di sospendere il pagamento delle strisce blu nel periodo estivo per andare incontro alla cittadinanza e ai commercianti; rivedere il pagamento dei tributi comunali da parte degli esercenti anche nei prossimi mesi così come occorre rivedere il pagamento del suolo pubblico perché molti imprenditori non riuscirebbero a pagare quanto dovuto”.

Sono solo alcune delle proposte che giungono dalla Cifa in vista di una possibile fase 2. A sottolineare queste semplici ma efficaci richieste è il segretario provinciale Gaetano Benincasa.

“Da sempre ci siamo confrontati con l’amministrazione e con l’assessore al commercio Ludovico Balsamo. Questo confronto si rende ora più che mai necessario ed è per questo che chiediamo l’istituzione di un tavolo permanente. Rappresentiamo diversi commercianti, ne raccogliamo ogni giorno idee, paure, progetti ma anche ansie per come si ripartirà. Noi vogliamo ripartire ma rispettando le regole. Per questo chiediamo che vengano davvero sanificate tutte queste attività: e non come fanno molti buttando un po’ di alcool ma con prodotti adeguati e personale specializzato. E a tal proposito chiediamo che vengano incentivati i controlli da parte della polizia locale e premiare, al contempo, quei commercianti virtuosi che applicano le regole. Sanificazione che, nostro avviso, andrebbe fatta una volta al giorno dotando i negozi di dispenser con gel igienizzante. La salute di tutti è bene primario e nella fase 2 non possiamo fare sconti su questo aspetto con pulizie sommarie e finte sanificazioni. Noi – conclude Benincasa – continueremo a confrontarci con le varie municipalità: le idee proposte sono frutto di un costante dialogo con i presidenti delle circoscrizioni. Proprio in questi giorni abbiamo avuto spesso occasione di esaminare con Paolo Ferrara, presidente della terza municipalità, le idee per aiutare tutti i quartieri perché Catania ha bisogno di ripartire”.

“E’ fondamentale ripartire nel migliore dei modi – fa eco il presidente del III municipio Paolo Ferrara – la nostra è una città a forte vocazione commerciale e bisogna aiutare tutti gli adetti ai lavori a rimboccarsi le maniche e rilanciarsi in un futuro improntato al ritorno alla normalità. Parliamo- continua Ferrara- di una sfida che non vogliamo assolutamente perdere e per questo stiamo lavorando con le associazioni di categoria. Il tavolo tecnico sviluppato con la Cifa e con il suo segretario provinciale ci consente di portare avanti importanti iniziative nel breve, medio e lungo periodo”.