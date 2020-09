Fiera dei Morti 2020, online l’avviso per l’affidamento dei servizi organizzativi

CATANIA – La Fiera dei Morti 2020 tornerà a svolgersi nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, dal 24 ottobre al 2 novembre. Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso, con scadenza 5 ottobre, per l’individuazione del concessionario delle attività di organizzazione dei servizi fieristici.

L’affidamento, comunica la direzione Sviluppo attività produttive, riguarda il periodo che va dal 22 ottobre al 5 novembre, maggiore rispetto al passato, ma sarà sottoposto ad alcune restrizioni per consentire il rispetto delle norme anti-Covid. Tra queste, la riduzione del numero degli stand, che non potranno essere più di 150 e con un distanziamento di almeno un metro.

Sono previsti 110 stalli per l’area non alimentare, trenta per l’area Food e dieci per l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali, con ulteriori tre stand riservati all’Amministrazione comunale per attività istituzionali e all’Unità di Pronto Soccorso. Anche quest’anno un’area esterna dovrà essere attrezzata a parco giochi per i bambini.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo “comune.catania@pec.it”, entro le ore 12 del 5 ottobre 2020. La base d’asta è di euro 16.880,40. L’avviso, il capitolato d’appalto e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.catania.it.