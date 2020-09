Flai-Cgil Catania, venerdì 25 convegno su tutele e diritti dei lavoratori della pesca

CATANIA – Anche per il 2020 la Flai-Cgil di Catania propone l’iniziativa “Diritti in Marineria 2.0”, su tutele e diritti dei lavoratori della pesca, messa in campo nell’ambito del Piano Triennale del Progetto Pesca 2020. L’appuntamento è per venerdì 25 settembre, con inizio alle ore 17, al Golfo di Ognina (Catania), presso il Santuario “Santa Maria in Ognina”.

Interverranno, Pino Mandrà (Segretario Generale Flai Cgil Catania), Filippo Romeo (Segretario Flai Sicilia) e Giacomo Rota (Segretario Generale Cgil Catania); concluderà i lavori Raffaele Ferrone della Flai Cgil Nazionale. L’iniziativa, finanziata del Ministro delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali, rientra nell’ambito del programma di iniziative e servizi a tutela dei lavoratori della pesca e dell’acquacoltura approvato con il Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2020.