“I Giovani costruiscono la Sicilia”, il primo hackathon territoriale di Confcooperative Sicilia

CATANIA – “I giovani costruiscono la Sicilia”. E’ questo il titolo dell’hackathon lanciato da Confcooperative Sicilia e Federazione Siciliana BCC, che si svolgerà lunedì 30 novembre in modalità web a partire dalle ore 9:00.

L’evento è organizzato in collaborazione con Tree, FONDOSVILUPPO e con il patrocinio gratuito della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere la propria challenge, partecipare alla competizione e concorrere alla vittoria dei premi in denaro messi in palio, fino a 9.500 euro. Inoltre, ogni gruppo che vorrà avviare un suo percorso imprenditoriale in cooperativa, sarà seguito e sostenuto dal sistema Confcooperative Sicilia.

Di particolare importanza il dibattito che si svolgerà alle ore 18.00 alla presenza del Ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, dell’Assessore delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana Antonio Scavone, del Presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini, del Presidente di Confcooperative Sicilia Gaetano Mancini, della Presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Sicilia Giusi Palermo, della Presidente di Confcooperative-Federcultura Sicilia Giovanna Di Girolamo, del Prof. Maurizio Caserta dell’Università di Catania e del vicepresidente della Federazione Siciliana BCC – Concetto Costa.

L’evento – sempre in modalità web – sarà moderato da Mirko Viola (Head of Business & Community Development, Tree).