Librino, arrestato un pregiudicato già sottoposto a misure di sicurezza

Nella nottata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato un uomo responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 3, una pattuglia impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio in zona Librino notava un individuo alla guida di un’autovettura che, alla vista dei poliziotti, accelerava la marcia per far perdere le proprie tracce. Il conducente, appena giunto in viale Grimaldi, abbandonava il mezzo e tentava di darsi alla fuga a piedi, ma veniva fermato poco dopo dagli agenti.

Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti permettevano di appurare che il reo era destinatario della misura della libertà vigilata con obbligo di dimorare presso la propria abitazione dalle 21:00 alle 7:00, motivo per il quale alla vista degli operatori aveva tentato di sottrarsi al controllo.

Alla luce dei fatti l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del p.m. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.