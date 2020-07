Mascalucia, tutti i finalisti del concorso Sicily International Short League

MASCALUCIA (CT) – Tutto pronto per la quarta edizione del concorso internazionale di cortometraggi Sicily International Short League. Il 27 luglio alle ore 21:00, nel suggestivo Parco Manenti di Mascalucia prenderà il via la competizione che ha visto pervenire opere partecipanti da tutti e cinque i continenti e che si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD – BEST FILM).

Ma non mancheranno le sorprese. Infatti, quest’anno il Globus Network Prize (consegnato dal direttore di Globus TV Enzo Stroscio sarà assegnato a Servi di biciclette di Michele Granata.

La manifestazione, inoltre, avrà il piacere ti ospitare il corner CineMigrare, rassegna internazionale di cinema senza frontiere. Proprio per questo motivo, per l’integrazione culturale e il messaggio sociale sarà premiato il corto Freunde di Vladimir Di Prima e Lavinia Zammataro.

A presentare la serata di premiazione, ideata da Cirino Cristaldi, l’attrice teatrale Adriana Scalia, che sin dalla prima edizione accompagna il pubblico estivo delle grandi occasioni. «Per me è sempre un piacere dare il mio contributo agli eventi culturali della mia terra. Ora più che mai è importante ricominciare e dare il giusto peso all’arte in tutte le sue forme» dichiara la poliedrica conduttrice.

Ecco tutti e dieci i corti selezionati per la finalissima:

Tìa, Spagna, Marisa Fleta

Il primo giorno di Matilde, Italia, Rosario Capozzolo

Il vestito, Italia, Maurizio Ravallese

Way back, Sudafrica, Per Kasch

La triste vita del mago, Italia, Francesco D’Antonio

All the world is a stage, Germania – Singapore, Hannes Rall

La bellezza imperfetta, Italia, Davide Vigore

Schermi, Italia, Federico Scrima

Homecaming, Italia, Antonio De Gregorio

Lella, Italia, Michele Capuano

Sicily International Short League è una manifestazione diretta e ideata da Cirino Cristaldi, organizzata dall’Associazione Culturale NO_NAME, con il Patrocinio del Comune di Mascalucia (CT) e con la collaborazione di Mascalucia DOC AC.

L’evento si inserisce all’interno della programmazione annuale di “Via dei corti, Festival Indipendente di Cinema Breve”, giunto ormai alla sua sesta edizione.