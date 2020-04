Multiservizi, la proposta: “Azienda entri nel mercato privato delle sanificazioni”

CATANIA – Il Consigliere Comunale Manfredi Zammataro, esponente di Diventerà Bellissima, ha proposto al presidente della Multiservizi Massimo Lombardo di valutare l’opportunità di inserire l’azienda nel mercato privato della sanificazione degli immobili e delle realtà commerciali. La proposta è stata valutata positivamente dai vertici della partecipata anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto Cura Italia.

“Stamattina in occasione della riunione della commissione “Aziende Partecipate” di cui sono componente – spiega Zammataro – ho chiesto al presidente della Multiservizi di avviare tutte le procedure per consentire all’azienda di poter entrare nel mercato privato dei servizi di disinfezione e sanificazione allargando la propria offerta di servizi anche ai proprietari di immobili privati e di aziende. Ad oggi infatti la Multiservizi svolge l’attività di sanificazione solo per gli uffici pubblici. Si tratterebbe di una importantissima opportunità per la Multiservizi di poter aumentare in maniera consistente il proprio fatturato”.

“E’ indubbio infatti che l’attività di sanificazione a seguito della pandemia da COVID19 è molto richiesta e – prosegue il consigliere di Diventerà Bellissima – continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro. In questo modo la Multiservizi potrà offrire un servizio alla collettività e allo stesso tempo incamerare risorse economiche utili e vitali, sfruttando anche le opportunità del decreto Cura Italia che offre un credito d’imposta agevolato alle aziende che si avvalgono della sanificazione”.

“Ho preso atto – conclude Zammataro – della disponibilità del presidente della Multiservizi Lombardo di valutare con interesse questa proposta e di procedere di conseguenza”.