Musica, il cantautore catanese Cyrano lancia il nuovo singolo “Promessa”

CATANIA – Si intitola “Promessa” il nuovo singolo del cantautore catanese Carlo Festa, in arte Cyrano, che anticipa l’album di debutto, “Atto Primo – Il Faro dei Perduti”, in arrivo nei primi mesi del prossimo anno. Il brano – già disponibile in streaming e digital download – è accompagnato da un videoclip realizzato da Luca Condorelli e pubblicato su YouTube (https://youtu.be/2qCebhrIN3c).

“Promessa – spiega Cyrano – è una canzone che racconta l’amore al tempo delle migrazioni e delle innumerevoli, inaccettabili morti nel Mediterraneo. L’ho scritta pensandola come un racconto politicamente sentimentale. Quando ci si riferisce alla politica si compie spesso l’errore di confinarla nella sua missione istituzionale o storicamente partitica. Nulla come la politica, invece, ci chiama a rispondere umanamente e sentimentalmente. Mi fa specie pensare al processo semantico che subiscono le vittime dei naufragi: prima di morire vengono spersonalizzate della loro umanità e diventano semplicemente “migranti”. In altre parole, una cosa tra cose. Scrivendo Promessa – conclude il cantautore catanese – ha provato a vivere la loro condizione. In un solo testo, in una sola umida lettera, il racconto di un estremo gesto d’amore”.

Classe 1990, Cyrano ha compiuto i primi passi nel mondo della musica inedita nel 2016 con la partecipazione al Tour Music Fest, raggiungendo i quarti di finale. Dopo vari concerti e la partecipazione a concorsi come l’ArtRockMuseum di Bologna e il Lennon Festival di Belpasso (dove si è aggiudicato il premio per il miglior testo con il brano “Futuro”, scritto insieme a Giovanni Timpanaro dei Miqrà), alla fine dello scorso anno ha pubblicato il suo primo Ep, “Proemio”. Attualmente è impegnato nella registrazione del suo album di debutto, “Atto Primo – Il Faro dei Perduti”, prodotto dall’etichetta Jonio Culture.