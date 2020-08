Musica, Max Gazzé torna dal vivo in Sicilia. Il 23 agosto a Zafferana Etnea

CATANIA – Max Gazzè torna dal vivo in Sicilia: “Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

Il cantautore sarà il 22 Agosto a Ragusa, in Piazza Libertà alle ore 21.00 (evento in collaborazione con il Comune di Ragusa) e il 23 Agosto a Zafferana, all’Anfiteatro Falcone Borsellino ore 21.00 (evento in collaborazione con il Comune di Zafferana). La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.

Afferma Gazzè: “Ho deciso di rimandare di un paio di mesi la registrazione del nuovo disco, di rinunciare ai cachet standard dei grandi live per ridare la dignità̀ del lavoro a chi è fermo. ‘Scendo in palco’ per ‘1000 posti’ a sedere insieme a coloro che da anni mi accompagnano e senza i quali non esisterebbero i concerti, dai musicisti allo staff che lavora dietro le quinte. Ripartiamo dopo i minuscoli locali degli inizi, i club, i teatri, l’Arena di Verona, le Terme di Caracalla e i grandi festival, ripartiamo per far sì che questo piccolo spazio diventi una cosa grande per tutti. Non dimentichiamoci di quello che una musica può̀ fare”.