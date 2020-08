CATANIA – Dopo la paura dei giorni scorsi, è risultato negativo il secondo tampone eseguito sul bambino di 4 anni che frequenta un asilo nel Catanese. La notizia è stata confermata dall’Asp di Catania.

Il primo tampone positivo era stato eseguito in una struttura privata per volere dei genitori. Il secondo tampone è stato eseguito dall’Asp di Catania ed è risultato negativo. Per protocollo un terzo tampone è stato eseguito oggi dall’Asp per avere la conferma della doppia negatività.