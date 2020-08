“Ma non doveva andare tutto bene?”, Maurizio Battista il 25 agosto a Zafferana Etnea

ZAFFERANA ETNEA – L’anfiteatro “Falcone- Borsellino” di Zafferana Etnea ospiterà il 25 agosto, alle ore 21, l’unica data siciliana del tour teatrale estivo di Maurizio Battista, tra i più apprezzati attori comici del momento.

L’artista romano, reduce dallo strabiliante successo riscosso al Teatro Olimpico di Roma, che in cinque settimane ha registrato oltre 47mila presenze, porterà in scena il nuovissimo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?”, un’attenta riflessione in chiave ironica dello scenario attuale, che ha modificato il mondo e le vite di tutti.

Lunga e luminosa la carriera dell’attore, che esordisce nel 1978 a teatro e poi nel 1989 in televisione come comico nella decima edizione di Fantastico. Il programma satirico Colorado, dal 2004 al 2007, lo consacra al grande pubblico. Nel 2010 viene selezionato come concorrente di Ballando con le Stelle. Nel 2017 gli viene affidata la copertina comica del programma DiMartedì di Giovanni Floris e nel 2018 gareggia nella terza edizione del Grande Fratello Vip.

Quest’anno si è distinto per la magistrale prova d’attore, nella trasmissione su RaiDue “Poco di tanto”, in cui ha dimostrato una maturità a tutto tondo. Battista nel nuovo spettacolo, promosso da Arts Promotion di Mario Russo, affronta tutti gli aspetti grotteschi e contraddittori dei mesi segnati dal lockdown che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità: dalle campagne di sensibilizzazione ai dibattiti televisivi caratterizzati da mille voci contrastanti, dalle “dirette” social alle soluzioni fai da te.

Risate ma anche spunti di riflessione, un’occasione per far divertire con intelligenza, grazie anche al sapiente uso di musiche e di contributi video originali incorniciati da una imponente struttura di led. In un continuo confronto tra Italia e resto del mondo, l’artista, attraverso i cui occhi il mondo sembra più familiare, più bello o almeno più umano, farà trascorrere agli spettatori una serata che sarà ricordata per molto tempo con gioia. Lo spettacolo, in cui Battista e il suo pubblico si riappropriano degli spazi live per una serata divertente in massima sicurezza, rappresenta di fatto un ritorno alle scene e alla vita.