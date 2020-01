Pallavolo, Saturnia Acicastello scende in campo per la solidarietà con Sant’Egidio

ACICASTELLO – Doppio appuntamento domani, sabato 18 gennaio 2020, per Farmacie Dottor Leben Saturnia Acicastello che per la seconda partita dell’anno del Campionato di Serie B di Volley Maschile torna a giocare tra le mura casalinghe del palazzetto della Scuola Falcone di Ficarazzi (Acicastello) invitando al contempo tutti a partecipare ad una iniziativa di solidarietà lanciata in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

A margine dell’ultima partita del girone di andata, che vedrà i biancoblu impegnati contro gli avversari del Palermo, squadra a paripunti (19) nel Girone H del volley maschile di serie B, è stata organizzata infatti una raccolta di beni alimentari da consegnare alle famiglie bisognose del territorio, consegna di cui si occuperà la Comunità di Sant’Egidio, che allestirà un banchetto di raccolta, al quale sarà possibile conferire olio d’oliva e di semi, farina, tonno, pomodoro e carne in scatola, pancarrè, zucchero e marmellate, biscotti e alimenti per neonati.

“E’ un’iniziativa alla quale teniamo molto, organizzata insieme al presidente della Comunità di Sant’Egidio, Emiliano Abramo, che da qualche settimana è entrato nei ruoli societari, affiancando Mauro Nicosia nel ruolo di vice presidente. – spiega il presidente Luigi Pulvirenti – Si tratta di un impegno che rispecchia pienamente i nostri valori e che arriva in una settimana in cui tutta Aci Castello è stata impegnata nei festeggiamenti di San Mauro, il suo patrono”.

Intanto i giocatori continuano a fare rombare i motori per mettere in campo lo spettacolo che tutti si aspettano. Acicastello e Palermo, ricoprono a paripunti la posizione numero due della classifica, sotto il Letojanni (22) e, come racconta il direttore sportivo, Piero D’Angelo: “Lo spirito di tutti è assolutamente positivo, perché arriviamo da una serie di vittorie consecutive. Sappiamo che quella di domani sarà una partita fondamentale. Dobbiamo e vogliamo vincere”.

Una dichiarazione di intenti che rende il pomeriggio di domani uno di quelli da non perdere per gli appassionati della pallavolo.