Pd Catania, Ersilia Saverino nominata Presidente dell’Assemblea Provinciale

CATANIA – Nel corso della video conferenza di ieri sera a cui hanno partecipato centinaia di persone tra dirigenti, componenti e semplici simpatizzanti del Partito Democratico, Ersilia Saverino è stata nominata Presidente dell’Assemblea Provinciale di Catania.

Ex consigliera comunale, ex vice presidente della Commissione Comunale al Patrimonio la scorsa legislatura e attuale componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, la neo presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania, prendendo la parola, ha ringraziato tutti i presenti ribadendo che “dai vertici fino alla base del partito, tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per rilanciare un PD più vicino alle persone e che sappia ascoltare le esigenze del territorio. Questo compito mi carica di responsabilità e di prestigio ma le sfide, nel corso della mia carriera politica, non mi hanno mai spaventato. Anzi, al contrario, mi hanno spronato a lavorare con maggiore vigore e impegno per il bene di Catania. Voglio dedicare questo mio nuovo incarico a tutte noi donne in quanto forza ri-generatrice ed espressione di diversa sensibilità. Sensibilità che potrebbe dare un contributo importante non solo al nostro partito ma alla politica in generale. La conquista di un ruolo pubblico da parte delle donne è oramai datata, e onestamente il PD ha sempre difeso la parità di genere sia sulle proposte politiche che in quelle pratiche. Già da tempo abbiamo iniziato a lavorare nelle piazze, sulle strade a stretto contatto con le persone. Persone che ci manifestano tutta la loro vicinanza e il loro appoggio. Catania e la sua provincia a livello territoriale possiede tutto ma per quanto riguarda il livello infrastrutturale bisogna lavorare molto. E’ fondamentale sviluppare un coordinamento che ruoti intorno al Turismo, alla cultura e all’aggregazione. Il filo conduttore che dà impulso al cuore della nostra città e della nostra provincia. Il punto d’unione di due settori, quello politico e quello imprenditoriale , che quando si trovano creano economia. La nostra è un’azione politica complessa che richiede molta passione e dedizione. Vogliamo operare in ogni settore della vita cittadina con continuità e abnegazione”.