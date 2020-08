“Piazza Europa come un circuito per gli scooter”: la denuncia del consigliere municipale

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Non una piazza ma un vero e proprio circuito per gli scooter dove, anche in tre per volta e senza casco, scorazzano tra i percorsi pedonali rischiando di investire qualcuno. Questo è quello che succede ogni sera in piazza Europa. Quello che in passato era una dei salotti buoni della città oggi, oltre ad essere una pattumiera e un luogo dove imbrattare i muri, diventa un circuito per le due ruote a causa della totale assenza di controlli.

Questo è quello che denuncia il consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello. “Ho più volte segnalato questa situazione all’amministrazione comunale e al comandante dei vigili urbani di Catania – afferma Cardello – decine di scooter ogni sera sfrecciavano a velocità, all’interno della piazza, con il rischio di cadere e farsi male o di investire qualcuno. L’ennesimo esempio di come piazza Europa sia totalmente abbandonata. Eppure – prosegue Cardello – la possibilità di rivalutarla ci sarebbe. A questo proposito alcune associazioni della Protezione Civile mi hanno contattato e, in modo assolutamente gratuito, sarebbero disponibili a vigilare sulla sicurezza e sul decoro dell’intera zona“.

“Volontari – conclude il consigliere del II municipio – che sopperirebbero al totale disinteresse che questa amministrazione ha dimostrato per anni nei confronti di piazza Europa”.