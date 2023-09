Pnrr e Ambiente, quale futuro per le nostre città? Focus del Pd

ll Partito Democratico della provincia di Catania risponde all’appello della segretaria Elly Schlein e porta in giro per il territorio l’iniziativa ” ” .

Salario minimo, sanità pubblica, PNRR, autonomia differenziata, servizi pubblici essenziali, , , ha costruito 12 occasioni di incontro e confronto.

Dopo Pedara e Randazzo, questo fine settimana tocca ai Circoli di Paternò (giovedì 14), Mirabella imbaccari (venerdì 15) e Acireale (sabato 16).

Parleremo di ZES, autonomia differenziata, aree interne e Pnrr. A Paternò con Ersilia Saverino, Anthony Barbagallo, Floriana Franceschini e Alfio Mannino . A Mirabella Imbaccari insieme a Fabrizio Barca, Salvatore Branciforte, Simona Fiscella e Gaetano Giunta.

Ad Acireale con Francesco Fichera, Quintino Rocca, Filippo Gravagno e Cleo Li Calzi – responsabile PNRR PD SICILIA – che svelerà, comune per comune, la portata dello scippo consumato dal governo Meloni ai danni della provincia di Catania. La provincia più colpita dai tagli Pnrr, ben 369 milioni di euro in meno.

“Il lavoro paziente di tessitura della comunità democratica sul territorio provinciale-commenta la segretaria provinciale Maria Grazia Leone- iniziato nei mesi scorsi, dopo la fase elettorale, procede a pieno ritmo. P , che ci vede troppo spesso concentrati su battaglie interne, da , , ’ ̀ .