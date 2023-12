Pon Metro, nella notte il nuovo asfalto drenante

Nuovo asfalto entro la notte tra giovedì e venerdì tra viale Regina Margherita, piazza Roma e via Cifali, a Catania.

Il primo dei cinque lotti sarà completato in quelle ore, con la scarificazione dell’asfalto preesistente e la messa in opera di quello drenante, eseguendo gli interventi esclusivamente in orari notturni e dunque sotto i fari dei mezzi meccanici, per limitare l’impatto sulla circolazione viaria

il piano degli interventi per il rifacimento dell’asfalto di oltre cinque chilometri di strade cittadine, lavori disposti dalla giunta Trantino su proposta dell’assessore Parisi da eseguirsi esclusivamente in orari notturni e utilizzando asfalto drenante, è scattato domenica 17 dicembre sera, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo ed è proseguito ogni notte agli stessi orari.

Sono lavori resi possibile grazie alla capacità della Direzione Politiche comunitarie di intercettare nuove risorse Ue del Pon Metro, in sinergia con il sindaco Trantino e l’assessore Parisi che nelle scorse settimane d’intesa con il consiglio comunale hanno inserito il piano degli interventi nel piano triennale delle opere pubbliche, destinate a realizzare opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e di miglioramento della qualità ambientale.

L’asfalto drenante nei prossimi giorni verrà steso anche negli altri quattro lotti e in particolare sul Lungomare da piazza Europa a piazza Tricolore; al confine esterno della circonvallazione, dalla rotatoria di Cannizzaro alla fontana di Ognina e, infine, nelle due carreggiate in sopraelevata dell’Asse dei Servizi (via Priolo).