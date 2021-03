Primo cantiere con superbonus 110% a Catania

CATANIA – Al via anche a Catania il primo cantiere Superbonus 110% della piattaforma targata Cna-Harley&Dikkinson-Eni Gas e Luce. Cerimonia di inaugurazione in *via Etnea, 55 martedì 30 marzo, alle ore 09.15. Sarà rigenerato lo storico Palazzo San Demetrio, il primo a risorgere, per volontà di don Eusebio Massa, barone di San Demetrio, dopo il devastante terremoto che nel 1693 rase al suolo la città di Catania e tutta la Val di Noto. L’importo dei lavori (che saranno eseguiti dalla Forrest srl dell’ing. Sebastiano Di Prima, con progettazione e direzione della Tria Tech Arch & Eng soc. coop.) è complessivamente di 3 milioni e mezzo di euro.

Oltre ai vertici provinciali della Confederazione, il presidente, Floriana Franceschini, e il segretario, Andrea Milazzo, interverranno all’iniziativa il presidente di Cna Sicilia, Nello Battiato, e Sebastiano Caggia, amministratore del consorzio Caec, general contractor.

In considerazione del rilevante interesse pubblico dell’intervento, saranno presenti anche il primo cittadino etneo, Salvo Pogliese, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e il regional manager Sicilia di UniCredit (partner finanziario dell’operazione), Salvatore Malandrino.

*Info*: Andrea Milazzo 392.977.89.26