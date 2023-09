Progetto Nict Nact Nicito, spazio per i giovani a Catania

Un innovativo spazio dedicato ai giovani con il Progetto Nict Nact Nicito, che sarà presentato venerdì 29 settembre, alle 10.45, nei locali di piazza Matteotti 3 (accanto alla Questura di via Manzoni).

Ad entrare nel dettaglio sarà l’assessore alle Politiche giovanili di Catania, Viviana Lombardo.

Interverranno il direttore e la funzionaria responsabile delle Politiche giovanili, Fabrizio D’Emilio e Elena Granata, i referenti del gruppo di lavoro di Generazione Ypsilon, presieduto da Alessia Ciccarello e coordinato da Simone Di Stefano, e dell’Università degli Studi di Catania, partner con l’Amministrazione comunale del progetto finanziato con i fondi ministeriali dell’avviso pubblico “Fermenti in Comune” dell’Anci.

Attraverso un sistema di interazione territoriale, Nict Nact si propone di offrire alle nuove generazioni l’opportunità di creare relazioni e fare network con l’intero perimetro della vita collettiva della città (comprese aziende, organizzazioni, scuola, università). L’attività di condivisione e interazione è prevista sia tramite uno spazio virtuale, con una community online, sia attraverso uno spazio fisico di aggregazione, formato da un living lab con un avanzato sistema di comunicazione visuale, una sala registrazione audio video e un laboratorio proiettato alla trasformazione digitale, con attrezzature quali robot, visori per la realtà virtuale, tavoli interattivi e un sistema di artigianato digitale per la creazione di prototipi.