Proroga degli sfratti, il Sunia plaude all’approvazione dell’emendamento

CATANIA – Il Sunia di Catania plaude all’approvazione in sede di Commissione Bilancio alla Camera, dell’emendamento che proroga di ulteriori 4 mesi l’esecuzione degli sfratti, sino dunque a Dicembre 2020.

Per il sindacato, potrebbe rivelarsi un’occasione importante per definire un piano di contrasto agli sfratti che, spiega la segretaria provinciale Giusi Milazzo “a Catania temiamo saranno numerosissimi”.

L’emendamento accoglie un’ istanza del SUNIA; il sindacato nazionale ha richiesto che nella conversione del decreto di rilancio in legge vengano inserite alcune misure: aumento della dotazione del fondo sostegno affitto; la previsione per le regioni di poter definire nuovi criteri per far fronte al disagio abitativo della famiglia; la previsione della necessità di rinegoziazione del canone per ridurlo in maniera consistente in caso di morosità incolpevole a fronte di contributi e riduzioni fiscali per il proprietario; prevedere anche con specifici accordi da definire in Prefettura che il magistrato possa assegnare tempi congrui per dare la possibilità della rinegoziazione.

Alla luce del quadro nazionale, il SUNIA di Catania auspica “che anche sul nostro territorio si possa procedere in tempi brevissimi a definire un protocollo d’intesa che impegni tutte le Istituzioni interessate a mettere in atto procedure e azioni per scongiurare che migliaia di famiglie restino senza casa .- conclude Milazzo – Per questo abbiamo già chiesto un incontro alla Prefettura”.