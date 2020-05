Salvataggio Calcio Catania, Claudio Luca: “Impresa titanica, ma sono fiducioso”

CATANIA – “Da diverso tempo sono in contatto con questa cordata, devo dire che è stata garantita una solidità finanziaria che neanch’io mi aspettavo”. L’imprenditore catanese Claudio Luca, fondatore dell’azienda Bacco, in una video-intervista rilasciata ad Hashtag Sicilia conferma la notizia circolata ieri sulla sua partecipazione al “salvataggio” del Calcio Catania e della storica matricola 11700.

“Mi è stato chiesto di dare una mano per salvaguardare una matricola e una storia che durano da oltre settant’anni – ha detto il patron di Bacco, a lungo sponsor della squadra – per cui non potevo tirarmi indietro. E’ un impresa titanica ma dobbiamo tentare. E io sono fiducioso”. Al momento, l’offerta presentata dalla cordata è al vaglio del Tribunale di Catania, che dovrà decidere sul futuro della società rossazzura e dello stabilimento sportivo di Torre del Grifo.

All’interno di Sport Investment Group Italia (SIGI) almeno una decina di soggetti imprenditoriali: “Tutte le più grandi aziende nel mondo sono società, non è vero che non si possa fare impresa con più persone – spiega Luca – Noi speriamo e ce la mettiamo tutta. Non vogliamo perdere questo patrimonio, stiamo tutti spingendo per un unico obbiettivo e un unico fine. E così dobbiamo continuare, per cercare di tutelare la storia del Calcio Catania“.