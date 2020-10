Salvini a Catania, Suriano (M5s): “Città blindata per un politico che attacca la magistratura”

CATANIA – “Catania sarà blindata per l’arrivo di Matteo Salvini e dei suoi sponsor e supporter a partire da giovedì. Un dispendio di energie e di costi per lo Stato, e quindi per i cittadini, per un politico che non ha dimostrato alcun senso istituzionale. Salvini attacca la magistratura e sta letteralmente alzando il tiro per attaccare la giustizia e i suoi servitori. Sta alimentando il discredito nella legge e spiace vedere che il presidente della Regione Musumeci e l’assessore Razza avallino tutto ciò presenziando alla convention della Lega. L’immigrazione va gestita e affrontata con senso istituzionale e non è terreno di propaganda politica a buon mercato. Il crollo della Lega al Sud è sintomatico: i cittadini hanno capito l’inconsistenza e la mancanza di senso dello Stato di Salvini”.

Lo ha dichiarato la deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano in merito alla tre giorni di eventi promossi dalla Lega a Catania in concomitanza con l’udienza che si terrà sabato per Salvini sul caso della nave Gregoretti.