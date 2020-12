San Cono, l’emergenza Covid non ferma le iniziative natalizie (in sicurezza)

SAN CONO – Nonostante il momento di emergenza Covid il Comune di San Cono e l’Associazione culturale di promozione sociale Lab5 hanno ideato un cartellone ricchissimo di iniziative natalizie.

Ad annunciarlo è il direttivo dell’Associazione Culturale di promozione sociale Lab5, il collettivo artistico, filosofico e ambientalista, che al suo interno ha tre obiettivi culturali ben distinti: la libroterapia, la filosofia e la rieducazione ambientale. Il Natale sanconese sarà dedicato alla cura dell’anima attraverso la lettura, il pensare bene e l’agire meglio; il Presidente Cono Cinquemani, la vice Rosa Calandra e la segretaria Lorena Cinquemani sono convinti di avere il “vaccino” per superare questa festività atipica.

Il Presidente evidenzia l’importanza della collaborazione e la volontà del Sindaco a voler ideare un momento di coesione, seppur virtuale, tra i cittadini del Comune di San Cono, residenti ed emigrati. Ecco l’idea messa in campo per questo Natale 2020: “L’emergenza che stiamo attraversando in seguito alla pandemia, l’eccezionalità della situazione sanitaria che ci trattiene nell’isolamento sociale, ci ha visti protagonisti di una fortissima collaborazione con il Sindaco Nuccio Barbera, nel creare un immaginario “piano terapeutico culturale” più forte del virus stesso. Da questa idea, la nostra Associazione e l’Amministrazione Comunale, si sono ritrovate insieme ad ideare una strategia e dimostrare che ogni momento di crisi nasconde una sfida per sviluppare idee di rinascita. Dunque abbiamo voluto difendere la festa più bella di ogni comunità dalle paure e dalle preoccupazioni. Così come avviene in tutte le calamità naturali, la nostra unità di crisi culturale, in strettissima collaborazione con le autorità locali si è attivata per riaccendere le luci che ogni Natale riempiono il paese di Magia”.

“Le iniziative proposte – prosegue Cinquemani – hanno, prevalentemente, lo scopo sociale di lanciare messaggi di ‘coraggio’ e di ‘serenità’ con cui guardare al futuro della comunità di San Cono e di tutti i Sanconesi nel mondo. Il progetto promosso dal Comune e da Lab5 ha per titolo: ‘Merry and Bright, il Natale sanconese è allegro e luminoso’ e comprende iniziative prevalentemente digitali con collegamenti virtuali, in diretta dai profili social dell’Associazione Culturale Lab5. Nel pieno rispetto delle misure anti Covid19, si realizzeranno anche attività che permetteranno di interagire a Lab5 con i cittadini di San Cono. Tutte le attività sono state ideate, studiate e programmate per offrire spunti di riflessione trasversali. Ai più piccoli e agli anziani, in diretta e in presenza, si offrirà un ventaglio di iniziative che renderanno questo Natale più speciale, allegro e luminoso di quelli ordinari”.