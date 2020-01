San Cristoforo, beccato senza patente fugge e si schianta su un muretto: arrestato 31enne

CATANIA – Continuano ad essere frequenti gli arresti del personale della Questura di Catania impegnato in servizi operativi, a carico di utenti della strada che volontariamente non si sottopongono al controllo di polizia loro intimato e cercano di dileguarsi, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli, oltre che quella degli operanti.

Nella decorsa nottata, simile scellerata condotta è stata posta in essere dal pluripregiudicato LEOTTA Giuseppe, classe 88. Lo stesso, alla guida di un’autovettura, sprovvisto di patente e di assicurazione, transitando per le vie del quartiere San Cristoforo e proprio nelle vicinanze di piazza Caduti del Mare, alla vista degli agenti delle Volanti che gli hanno intimato l’alt, anziché rallentare e fermarsi, cercava di dileguarsi a velocità sostenuta. Ne scaturiva un pericoloso inseguimento, terminato con lo schianto del Leotta contro il muro perimetrale di una delle stradine del quartiere.

Rimasto illeso, l’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato per resistenza a P.U. e, dopo essere stato condotto in Questura per la stesura degli atti di rito, è stato tradotto presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza per direttissima, su disposizione del P.M. di turno.

Allo scopo di guadagnarsi la fuga, Nel corso dell’inseguimento, il Leotta metteva in atto manovre pericolose, con repentini e bruschi cambiamenti di direzione, tanto da speronare l’auto della Volante, danneggiandola; tali manovre avventate causavano contusioni a uno degli agenti intervenuti nell’inseguimento.