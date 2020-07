San Giovanni Galermo, discarica abusiva in via Don Minzoni

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – Cumuli di rifiuti sono stati abbandonati in via Don Minzoni a pochi passi dalla postazione del 118. Tutto questo nel giro di pochi giorni e così nel quartiere San Giovanni Galermo, anche nel periodo estivo, non si può far altro che constatare la presenza dell’ennesima zona adibita allo scarico illegale di materiali pericolosi.

Un problema che il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale ha prontamente segnalato alle istituzioni competenti chiedendo che qui, come nel resto di San Giovanni Galermo, venga fatto un lavoro di bonifica del territorio e vengano istallate le telecamere di sicurezza.

La discarica di via Don Minzoni è una prova evidente che la semplice rimozione dei rifiuti non basta. Occorrono sistemi di recinzione o di video sorveglianza per colpire in tempo reale i criminali che scaricano eternit e altri tipi di materiali a pochi passi dalle abitazioni.