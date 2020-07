San Giovanni Galermo, scongiurare rischio incendi nelle vie del quartiere

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – L’incendio alcuni giorni fa in via La Ferlita è un campanello d’allarme che va tenuto in grande considerazione dell’ottica di un piano di prevenzione incendi nei quartieri di San Nullo e San Giovanni Galermo. Il rogo nei pressi di via San Nullo fortunatamente era circoscritto ed è stato domato in pochi minuti, ma molti altri luoghi rappresentano oggi un continuo pericolo per l’incolumità di tante persone. Bombe ad orologeria pronte a scoppiare da un momento all’altro. Il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale chiede l’attivazione immediata di piano di interventi che possa scongiurare il rischio incendi in tutto il quartiere di San Giovanni Galermo e San Nullo. Luoghi pieni di terreni rurali dov’è possibile trovare molte discariche abusive piene di materiali altamente infiammabili.