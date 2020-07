San Giovanni Galermo, via Kolbe e via Stocco al buio da due settimane

Riceviamo e pubblichiamo

CATANIA – A causa di un incidente stradale, che ha danneggiato un palo della luce, via Kolbe e via Stocco restano quasi completamente al buio da settimane nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Un problema che il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale ha prontamente segnalato alle istituzioni competenti chiedendo che in queste due strade venga ripristinato un servizio basilare per tutto il territorio. Eliminato il lampione danneggiato non è stata più garantita una pubblica illuminazione perfettamente efficiente. Oggi la gente, sopratutto anziana, già dal tardo pomeriggio ha paura di uscire di casa perchè teme di essere rapinata o scippata.

Molti altri, invece, usano i cellulari per segnalare la loro presenza agli automobilisti che sopraggiungono quando devono attraversare la strada. In un territorio a fortissimo disagio sociale come questo le strade buie sono un problema da non sottovalutare assolutamente.