Sant’Agata: interdizione di Piazza Duomo e vie limitrofe. Intensificati i controlli

CATANIA – Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica questa mattina per stabilire le regole per i giorni di sant’Agata, misure di sicurezza da predisporre in occasione delle celebrazioni agatine che quest’anno, come noto, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica si svolgeranno senza la partecipazione di fedeli.

All’’incontro odierno, presieduto dal Viceprefetto Vicario, hanno preso parte l’Arcivescovo, il Sindaco accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, il Questore, i Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale e il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID 19.

Secondo il programma concordato dall’Arcidiocesi e dall’Amministrazione Comunale in occasione di un precedente CPOSP, e diramato con appositi comunicati stampa, nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio 2021 non avranno luogo le tradizionali processioni e le altre manifestazioni collegate ma si svolgeranno all’interno della Cattedrale, che rimarrà chiusa, soltanto le celebrazioni liturgiche previste senza fedeli né ostensione del simulacro della Santa; si procederà, infatti, all’apertura del sacello solo per la durata delle cerimonie che saranno tutte trasmesse in streaming.

Ai fini di garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, nella riunione odierna è stato previsto, per tutte le giornate in argomento, un dispositivo di vigilanza rafforzato a carattere interforze, con il concorso della Polizia Municipale, che riguarderà principalmente p.za Duomo; il sito sarà, altresì, transennato e l’Amministrazione Comunale adotterà il divieto di stazionamento.

Sarà, altresì, chiusa la Chiesa di Sant’Agata alla Badia di via Vittorio Emanuele, in considerazione della vicinanza alla Cattedrale.

Attenti servizi di vigilanza e controllo saranno, inoltre, attuati lungo via Etnea, da Piazza Università alla Villa Bellini, per evitare assembramenti nonché, con modalità dinamiche, nelle vicinanze delle Chiese della città, ove si svolgeranno celebrazioni liturgiche secondo le modalità restrittive previste dal vigente protocollo nazionale..

Saranno, infine, potenziati i servizi di controllo, anche con il concorso della Polizia Stradale, in ingresso nella Città Metropolitana al fine di evitare eventuali violazioni ai divieti di mobilità intercomunale.

I servizi di cui si è detto saranno pianificati in dettaglio in apposito tavolo tecnico che sarà convocato a breve dalla locale Questura.

Nel corso della riunione l’Arcivescovo e il Sindaco hanno evidenziato che continueranno ad assicurare la massima informazione alla cittadinanza circa le modalità di svolgimento delle celebrazioni.

“Sappiamo che quest’anno vivremo una Festa diversa – ha dichiarato a margine l’onorevole Pogliese. I catanesi potranno vivere tutti i momenti liturgici grazie alla diretta che sarà realizzata dalle emittenti regionali, vivendo ugualmente l’intensa devozione a Sant’Agata. I controlli saranno rigorosi, non possiamo permetterci rilassamenti perché la battaglia contro la pandemia non ammette soste o eccezioni, anzi: in questo caso siamo chiamati ad essere ancora più responsabili, nel rispetto di chi ha perso la vita, di chi si trova in una corsia d’ospedale e dei medici e sanitari che stanno profondendo uno sforzo encomiabile per salvare vite umane.

Mi appello – ha concluso il sindaco – al senso di responsabilità dei miei concittadini: il modo migliore per manifestare la nostra devozione nella Santa oggi è essere responsabili, verso noi stessi e verso gli altri”.