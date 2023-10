Screening gratuito della vista, iniziativa del Lions Club V circoscrizione Catania centro

Le malattie che mettono a rischio la vista in Italia riguardano oltre tre milioni di persone. Con l’aumento dell’età, anche l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia subisce un incremento.

Molte di queste e di altre condizioni, negli stadi iniziali sono asintomatici. Per questo + necessario agire di prevenzione, per evitare che le cellule nervose possano essere danneggiate in maniera silenziosa.

Ottobre è il mese in genere dedicato alla cura della vista. Giovedì 5 ottobre, il Lions Club della V Circoscrizione Catania Centro torna in piazza con un’iniziativa dedicata alla popolazione: lo screening gratuito della vista.

Sottoporsi a controlli della vista è opportuno già dall’infanzia. Gli esperti controllano una visita alla nascita, poi entro i tre anni ed ancora entro i 12. Fino ai 40 anni dovrebbe essere sufficiente una visita ogni due anni, mentre dopo i 60 anni è opportuno sottoporsi a visita ogni anno. La sensibilizzazione gioca un ruolo fondamentale, ragione per la quale i Lions della V Circoscrizione Catania Centro propongono una giornata all’insegna della prevenzione.

Durante gli anni della pandemia anche il numero di controlli ha subito un notevole decremento, di almeno un terzo. Terreno che va adesso via via in fase di recupero.