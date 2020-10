Scuola Superiore di Catania, la prof.ssa Maria Rosaria Maugeri è il nuovo presidente

CATANIA – Il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo ha nominato questa mattina la nuova presidente della Scuola Superiore di Catania, la professoressa Maria Rosaria Maugeri, ordinaria di Diritto privato nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università.

La docente è stata presentata questa mattina agli studenti e al personale del centro di alta formazione dell’Ateneo catanese, istituito nel 1998 con l’obiettivo di offrire ai migliori studenti iscritti regolarmente all’Università di Catania un percorso di studio che prevede attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione, risiedendo nella sede della Scuola (Villa San Saverio) e usufruendo gratuitamente dei servizi offerti dalla struttura. Insieme al rettore Priolo erano presenti la prorettrice Vania Patanè, alla guida della Ssc nell’ultimo anno, il direttore generale dell’Ateneo Giovanni La Via e i coordinatori delle classi di Scienze umanistiche e sociali, Adriana Di Stefano, e di Scienze sperimentali, Giuseppe Angilella, la prof.ssa Rosaria Longo, coordinatrice del Laboratorio di Diritto della Ssc e componente del Cda dell’Università.

“Siamo convinti di avere fatto la scelta migliore – ha osservato il rettore – affidando la nostra Scuola alla prof.ssa Maugeri. È una tra le studiose di punta del nostro Ateneo, una ‘eccellenza’ per la nostra Scuola di eccellenza. Una figura di primissimo piano che aiuterà la Scuola – che già è una delle migliori nel panorama nazionale- a crescere ancora”.

La giornata odierna è stata organizzata anche per dare il benvenuto ai venti nuovi studenti della Ssc, che per essere ammessi hanno sostenuto una difficile prova di accesso. A loro si è rivolto il rettore Priolo congratulandosi e invitandoli a guardare con fiducia al futuro: “Da oggi siete allievi di una vera e propria perla del nostro Ateneo. Per voi è un onore ma anche una responsabilità perché la comunità accademica sta investendo su di voi. Vi faccio i miei complimenti per essere stati ammessi ma vi invito a non pensare mai di essere arrivati. Avrete davanti ancora molte sfide da affrontare è da vincere. Il futuro è vostro”.

“Per me è un grande piacere e un onore essere stata scelta per presiedere questa prestigiosa Scuola – ha aggiunto la prof.ssa Maugeri -. Per tutti coloro che come me hanno scelto di fare il docente universitario, stare a contatto anche al di fuori dell’orario curricolare con i propri allievi, soprattutto in un ambiente che fa della contaminazione dei saperi la propria mission, rappresenta uno stimolo continuo. Avverto la responsabilità perché so che si devono continuare a creare opportunità di crescita formativa e culturale per i nostri allievi, per far sì che la Scuola continui ad ottenere i risultati a cui siamo stati abituati da quando è nata. Mi impegno a farlo con tutta la forza che posseggo”.

La prof.ssa Maugeri, classe 1965, si è laureata in Giurisprudenza a Catania nel 1987 e ha conseguito il Ph.D all’European University Institute. Dal 2003 è ordinaria di Diritto privato e nel 2005 ha vinto la Jean Monnet Chair in “European Civil Law – Acquis communautaire and harmonisation perspectives”. Dal 2017 al 2020 è stata in distacco al Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre, Accademia dei Lincei, Roma.

È componente del consiglio direttivo della Società Italiana di Diritto ed Economia – Italian Society of Law and Economics (Side – Isla) e dell’Advisory Board della Society of European Contract Law (Secola) e membro dell’European Law Institute (Eli) di Vienna. Dirige diverse riviste di classe A. All’attività accademica affianca una significativa attività professionale come avvocato cassazionista, come componente del Consiglio di Amministrazione di società quotate (UnipolSai spa e Maps spa) e di rilevanza nazionale (Trenitalia spa) e come presidente del Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario e Finanziario.