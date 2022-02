Servizi sociali Catania: aperti i termini per assistenza domiciliare anziani

CATANIA – L’assessorato comunale ai servizi sociali e alla famiglia, retto da Giuseppe Lombardo, ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande per la fruizione dei servizi domiciliari a valenza socio-assistenziale rivolti ad anziani autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti, con età superiore a 65 anni e residenti nel Comune di Catania.

Il servizio è rivolto ai soggetti che necessitano di azioni sostitutive e integrative ai compiti di cura presso il proprio domicilio favorendone, un miglioramento delle condizioni di benessere sociale. Il servizio che avrà la durata 12 mesi, e comunque fino all’esaurimento dei fondi, si articola in prestazioni socio assistenziali che garantiscono: • aiuto domestico; • cura della persona; • supporto socio-relazionale • disbrigo pratiche e accompagnamento.

L’ammissione al servizio avviene, previa presentazione di istanza on line. Il Servizio verrà erogato dagli Enti Accreditati iscritti all’Albo del Distretto Socio-Sanitario 16, la cui scelta deve essere indicata nel modulo di presentazione dell’istanza, dal beneficiario o dal familiare di riferimento.

Saranno valutate le domande fino alla data di chiusura dei termini. Il servizio sociale professionale, in ordine alle condizioni socio-economica-familiare, secondo l’allegata tabella dei criteri di valutazione, determinerà l’ammissione al servizio.

Le richieste di ammissione al beneficio potranno essere presentate fino al 09/03/2022. Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda esclusivamente su modulo on line, al seguente collegamento internet dedicato: https://www.distretto16.it/ada

Non hanno diritto all’Assistenza Domiciliare coloro che sono ricoverati presso strutture residenziali. Per informazioni ulteriori sono disponibili gli Uffici del centro Multizonale di Servizio Sociale del Comune di Catania: • Sede 1 – Centro Storico, in Via Zurria n. 67; • Sede 2 – Borgo-Sanzio, Ognina, Picanello, in Via Messina n. 304; • Sede 3 – Barriera, Canalicchio, Cibali, San Giovanni Galermo, Trappeto, in Via Pier Giorgio Frassati n. 2; • Sede 4 – Librino, Monte Po, Nesima, San Giorgio, San Giuseppe la Rena, San Leone, Pigno, Zia Lisa, in Via Luigi Vigo n. 43.

L’Avviso integrale, i criteri di selezione e l’Albo aggiornato degli enti accreditati per il servizio di assistenza, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Catania:

https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2022/default.aspx?news=82746